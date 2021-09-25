مصادر تكشف سبب تعطل بوابة "مصر الرقمية".. وتحدد البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد سامي:

قالت مصادر في وزارة التموين، إن سبب تعطل موقع بوابة مصر الرقمية، كان بسبب دخول عدد كبير من المواطنين على الموقع لتفغيل خدمة إضافة الأفراد على بطاقات التموين، مؤكدًا أن المشكلة في طريقها للحل في غضون دقائق.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المواطن يستطيع إضافة الأفراد أيضًا من خلال موقع "دعم مصر" الخاص بوزارة التموين، والذي يعاني هو الآخر ضغطًا كبيرًا لنفس السبب، كما يمكن للمواطن أيضًا التقدم بالأوراق من خلال مكاتب التموين ورقيًا.

وبدأت بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر ومكاتب التموين اليوم السبت في تلقي طلبات إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية، وفق محددات الدعم التي أعهنا وزير التموين خلال شهر يونيو الماضي، بحيث لا يزيد الراتب الشهري للأسرة على 2400 جنيه إذا كان رب الأسرة موظفًا في جهة حكومية أو بالقطاع الخاص، ولا يزيد المعاش على 1500 جنيه إذا كان رب الأسرة صاحب معاش.

https://www.tamwin.com.eg/Pages/Add_new_member.aspx

ووفق مصادر في وزارة التموين في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية التي ينطبق عليه محددات الدخل فقط بحد أقصى 4 أفراد ولايقل سن الذي يتم إضافته أقل من عامين.

اقرأ أيضًا..

- بدأت الآن.. الحكومة تتيح إضافة الأبناء على بطاقات التموين لهذه الفئة