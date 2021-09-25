"رفض ارتكاب رذيلة".. تجديد حبس أخ قتل شقيقه في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

الموت سطر الفصل الأخير من حياة "ياسر" بعدما انتهت حياته على يد شقيقه في منطقة عين شمس، المجني عليه اعترض على مكوث نجل المتهم في المنزل مع خطيبته دون زواج لكن الأخير احتمى في والده ودارت "خناقة" انتهت بقتيل، فيما أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم.

الواقعة جرت الجمعة قبل الماضية، حينما حضر "م. ك" مع خطيبته في منزل العائلة بمنطقة عين شمس وصعد إلى الطابق الأعلى في غفلة من أعمامه، إلا أنهم اكتشفوا الأمر وطالبوه بالخروج من البيت "اتجوزها وتعالا شرفنا في أي وقت" وفق ما قاله شقيق المجني عليه في تصريحات لـ"الخليج 365".

الشاب رفض الرحيل وتشاجر مع أشقاء والده وهتف فيهم بوصلة "سباب"، هاتف والده المتهم "ك. ه" ليستنجد به فجاء في عجلة واصطف مع ابنه في مشاجرة ضد أخواته، الابن نزع ملابسه وامسك في يديه اليسرى سلاح أبيض واليد اليمنى "كيش شطة" كل من يقترب منه يرمي على وجه "الشطة" ويصيبه في أنحاء جسده، وبجواره والده بسلاحه الأبيض.

والد الصغير توجه نحو شقيقه الأكبر وسدد له طعنات في الصدر والقلب والفخذ أنهت حياته في الحال، وفشلت مساعي مستشفى قريبة من الواقعة في نجدته.

حضرت قوة من قسم شرطة عين شمس بعد أن تم إبلاغها بالجريمة وضبطه المتهم وابنه ولا يزالا الاثنان قيد التحقيقات.