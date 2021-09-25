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البابا تواضروس يصلى القداس الإلهى بكاتدرائية مارجرجس فى الخطاطبة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي في كاتدرائية الشهيد مارجرجس بديره فى الخطاطبة، وذلك عقب تدشينها، بمشاركة 17 من أحبار الكنيسة.

 

وتم تدشين مذابح الكاتدرائية الثلاثة، على أسماء أربعة من الشهداء (مارجرجس،  الأمير تادرس المشرقي، الأمير تادرس الشطبي، مارمينا) الى جانب القديس البابا كيرلس السادس.

 

ودُشنت أيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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