شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصلى القداس الإلهى بكاتدرائية مارجرجس فى الخطاطبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي في كاتدرائية الشهيد مارجرجس بديره فى الخطاطبة، وذلك عقب تدشينها، بمشاركة 17 من أحبار الكنيسة.

وتم تدشين مذابح الكاتدرائية الثلاثة، على أسماء أربعة من الشهداء (مارجرجس، الأمير تادرس المشرقي، الأمير تادرس الشطبي، مارمينا) الى جانب القديس البابا كيرلس السادس.

ودُشنت أيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).