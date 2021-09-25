شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تكرم 6 فرق من الفائزين بالمسابقات الدولية فى حفل عيد العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تكريم الفائزين من طلاب وخريجى ومعيدى كلية الهندسة والمشرفين على الفرق الفائزة فى المسابقة الدولية للطاقة المتجددة 2021 والتى أقيمت فى جامعة لشبونة بالبرتغال لتصميم منازل معيارية مستدامة لسكان الأحياء الفقيرة العشوائية فى زمن وباء فيروس كورونا، والتى شارك فيها 197 متسابقا من 20 دولة بالعالم، والفرق المصرية الفائزة بالمسابقة عددها 6 فرق مصرية ممثلةً فى 22 من الطلبة والخريجين والمعيدين الواعدين.

وقال الخشت، فى بيان اليوم، إنه سيتم تكريم الفائزين والمشرفين؛ بدروع التميز ومكافآت مالية وذلك فى احتفالية عيد العلم فى شهر ديسمبر المقبل حتى يخرج التكريم بالشكل اللائق الذى يتلاءم مع الإنجاز الذى تم تحقيقه، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء لوحة شرف تدون بها أسماء الفائزين بالجوائز الدولية.

وأكد الخشت، حرص الجامعة على دعم أبنائها من المبتكرين فى مواجهة التحديات على كافة المستويات ومختلف القضايا، وأن الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بدعم طلاب وخريجى ومعيدى كلية الهندسة للمشاركة فى المسابقات والمؤتمرات الدولية لما له من أثر بالغ على فعالية البحث العلمى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب الباحثين، مما يساهم فى خلق كوادر بحثية بمعايير دولية تخدم الوطن والدولة المصرية.

وفاز فريق هندسة القاهرة المكون من 22 من طلاب وخريجى ومعيدى كلية الهندسة فى المسابقة الدولية فى مجال حلول البناء المستدام لتجديد الأحياء الفقيرة بـ 6 جوائز من بينها المركزين الثانى والثالث و4 شهادات تقديرية رفيعة المستوى بناء على أساس النمذجة وجودة التفكير والابتكار، والنتائج التجريبية التى تنبثق عن المشروع، وقابلية التطبيق الفعلى على أرض الواقع.

وكانت أعمال الطلبة والخريجين والمعيدين المشاركة من مصر فى المسابقة الدولية تحت إشراف الأستاذ الدكتور محسن محمد أبو النجا أستاذ البيئة المستدامة والمدن الذكية بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وأحد أعضاء اللجنة الدولية المنظمة للمسابقة وعضو لجنة التحكيم للمسابقة، وأيضًا بدعم من الدكتور حسام الدين عبد الفتاح أحمد عميد كلية الهندسة، والدكتور شيرين وهبة وكيلة كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد محسن العطار وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن حسان محمود رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة.

وتم إعلان التقييم النهائى بحفل توزيع الجوائز بجامعة لشبونة بالبرتغال فى ختام المؤتمر السادس عشر للمجلس العالمى للطاقة المتجددة، والجوائز كالتالي: فاز بالجائزة الثانية: هايدى تقى الدين عادل - ومى لؤى الحديدى عن مشروع Blow up، وفاز بالجائزة الثالثة: ياسمينا محمد رجب، شريفة خالد الهجان، ومحمد احمد شهوان، ودينا أحمد شاهين بمشروع The Intertwined، بالإضافة إلى 4 جوائز تقديرية للأعمال رفيعة المستوى وهم: فريق 1: ندى يحى زكريا، مريم محمد إبراهيم، سهيلا إسماعيل على، سلمى عادل شكرى، مريم محمد أحمد، وإسراء أحمد الخضر، وفريق 2: شهد أحمد درغام، عبد الرحمن محمد عبد الله، محمد ممدوح صبحى، منة خالد كمال، هايدى محمد محمود، ولمياء جمال حلمى، وفريق 3: أميرة سامح عثمان، وفريق 4: سارة سمير أبو السعود، أيه الله مجدى، ورنا سمير أبو السعود.

وأشار الدكتور محسن محمد أبو النجا، إلى أن جامعة القاهرة تولى اهتماما كبيرًا بتطوير المناطق العشوائية عن طريق طرح الحلول الابتكارية المستدامة التى تلبى حياة كريمة لقاطنى الأحياء العشوائية الفقيرة فى ظل وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبوضع أفضل من حيث توفير مصدر دخل للأسرة عن طريق توليد الطاقة المتجددة والزراعة العمرانية أعلى أسطح المبنى بأساليب حديثة لتوفير الخدمات والمرافق الأساسية للمعيشة لكل وحدة.