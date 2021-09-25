شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعقد أول اجتماع بمبنى الوزارة فى العاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، المبنى الجديد لوزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على عملية تجهيز المبنى بمراحله المختلفة، استعدادًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أجرى جولة تفقدية رافقه فيها وليد محمد المدير التنفيذى لمشروع نقل الوزارات للعاصمة الإدارية بوزارة التخطيط، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، وراندا صلاح محمود دسوقى رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه استمع خلال الجولة إلى شرح تفصيلى للهيكل التفصيلى لمبنى الوزارة بجميع أدواره، وقد وضعت وزارة النقل خطة لنقل الموظفين أمام مبنى الوزارة مباشرة بالتوافق مع مواعيد العمل، وتغطية جميع أوقات اليوم للتيسير على جميع الموظفين، مضيفًا أن الخطة تشمل جميع المصالح الحكومية أيضًا.

وأشاد جمعة، بدقة التجهيزات وجودتها، والتنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، كما وجه معاليه بمراعاة طبيعة عمل الإدارات بالوزارة أثناء تنظيم التوزيع الإدارى للعاملين بالمكاتب لتيسير قيامهم بمهامهم على أكمل وجه، موجهًا بسرعة الانتهاء من كل ما يلزم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ولاسيما عمليات الأرشفة والتحول الرقمى الكامل.

وأكد وزير الأوقاف، أن النقل للعاصمة الإدارية الجديدة هو أحد عناوين ومعالم الجمهورية الجديدة، وأن هذا النقل ليس مجرد نقل مكانى فقط، بل هو نقلة نوعية فى الحياة المصرية بصفة عامة، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة، وبكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة، كما عقد وزير الأوقاف اجتماعًا مصغرًا مع قيادات الوزارة بمبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية لمراجعة كل ما يتصل بالإعداد للنقل إليها.