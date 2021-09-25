شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: وزير الخارجية يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، على عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده شكرى اليوم السبت، مع وفد من اللجنة اليهودية الأمريكية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن الوزير استعرض - خلال اللقاء - رؤية مصر تجاه أبرز قضايا المنطقة، وتحركها الدوؤب لإحياء مسار السلام سعيًا نحو تحقيق السلام الشامل ودعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.