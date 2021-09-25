بـ100 ميجاوات.. تفاصيل استعدادات "الكهرباء" لتشغيل القطار المكهرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستوفر الطاقة الكهربائية اللازمة ونقلها عبر الشبكة القومية للكهرباء من محطتَي محولات تم إنشاؤهما مؤخرًا من قِبل الهيئة القومية للأنفاق جهد 220 ك.ف.أ، لتأمين التغذية الكهربائية للقطار المكهرب؛ منها محطة مربوطة بمحطة محولات العاشر من رمضان جهد 500 ك .ف .أ، والمحطة الثانية مربوطة بمحطة محولات بدر جهد 220 ك.ف. أ التابعتان للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن ثم تقوم "نقل الكهرباء" بربط المحطتَين على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء التي تديرها.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية؛ خصوصًا مع اقتراب افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف، التي تمتد المرحلة الأولى من المشروع من محطة عدلي منصور وحتى العاصمة الإدارية 1، والمرحلة الثانية من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى العاصمة الإدارية 2، ويبلغ طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات "غرب العاشر- العاشر من رمضان- مركز المدينة".

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، إلى أن ذلك يتزامن مع قيام شركة نقل الكهرباء بإنشاء وتنفيذ كل خطوط الربط بين المحطات وكذلك الخلايا أيضًا التي ستكون موجودة بمدينة بدر والعاشر من رمضان، وذلك على نفقة هيئة الأنفاق بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكد المصدر أنه من المرتقب أن توفر الوزارة ما يقرب من 100 ميجاوات كتغذية كهربائية أولية للمشروع على أن يتم زيادتها وقت الاحتياج؛ حيث تتم حاليًّا دراسة القدرات المطلوبة من قِبل هيئة الأنفاق، تمهيدًا لتوقيع العقود بين وزارتَي الكهرباء والنقل، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالقدرات التي ستتم إتاحتها، وكذلك الاتفاق على كيفية سداد الطاقة الكهربائية التي سيتم الحصول عليها.

وتعتبر محطة المستشار عدلي منصور محطة البداية بالنسبة إلى القطار الكهربائي؛ حيث ينطلق منها القطار ليبدأ رحلته التي تبلغ 12 محطة في مناطق مختلفة؛ حيث يوجد في بداية مسار القطار الكهربائي وصلة واحدة فقط تمتد حتى محطة بدر التبادلية، وهي المحطة رقم 6 في مسار القطار.

وستكون المحطات الـ6 الأولى بالترتيب على النحو التالي: (عدلي منصور- العبور- المستقبل- الشروق- نيو هليوبوليس- بدر)؛ إذ تعد محطة بدر هي المحطة الأهم من بين محطات القطار، وذلك لكونها محطة تبادلية، وفي آخرها يتفرع مسار القطار لوصلتَين؛ الأولى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة والثانية في اتجاه العاشر من رمضان.

أولًا: اتجاه العاصمة.. يشمل محطات (الروبيكي- نيو بدر- العاصمة 1- العاصمة 2).

ويكون مسار القطار من نقطة البداية للمتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة على النحو التالي: (عدلي منصور- العبور- المستقبل- الشروق- نيو هليوبوليس- بدر- الروبيكي- نيو بدر- العاصمة 1- العاصمة 2).

ثانيًا: اتجاه العاشر.. يشمل محطات (محطة الصناعية- العاشر 1).

ويكون مسار القطار من نقطة البداية للمتجه إلى العاشر من رمضان على النحو التالي: (عدلي منصور- العبور- المستقبل- الشروق- نيو هليوبوليس- بدر- محطة الصناعية- العاشر 1).