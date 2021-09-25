برلماني يكشف عن أول القوانين التي يناقشها مجلس الشيوخ عقب عودته للانعقاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قانون التأمين الموحد هو أول القوانين المرتقب مناقشتها تحت قبة المجلس بمجرد انعقاده.

وأضاف سامي، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن قانون التأمين الموحد يعني صدور تشريع واحد يجمع شتات القوانين والقواعد المنظمة لأعمال التأمين في مكان واحد، استعاضة على تشتته بين قوانين ولوائح تنفيذية متنوعة، موضحًا أن مواد القانون كثيرة وتستلزم مناقشات مطولة؛ لا سيما تنظيم كل أعمال الهيئات والشركات والأفراد العاملين في قطاع التأمين.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والمنوط بها مناقشة القانون، أن القانون سيحدث نقلة نوعية في السوق المصرية؛ بما يخفف الأعباء المالية على الدولة والمواطنين في ما يتعلق بالعديد من الأخطار التي كان من الواجب التفكير فيها منذ فترة طويلة؛ مثل "أخطار حوادث الطرق والقطارات والمرافق العامة"، وسيعمل على زيادة أنشطة الشركات والهيئات والعاملين في هذا القطاع.

ويعاود مجلس الشيوخ الانعقاد في ٥ أكتوبر المقبل، طبقًا لدعوة رئيس الجمهورية له للانعقاد.