الأعلى للجامعات يوافق على طلب "الصحة" بتجديد إعفاء المهن الطبية من التفرغ الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

وافق المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت، بجامعة حلوان، على طلب وزارة الصحة والسكان بتجديد الإعفاء من التفرغ الدراسي لأعضاء المهن الطبية (أطباء بشري -أسنان -صيدلة -تمريض)، العاملين بوزارة الصحة والسكان، والمسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية، وذلك لمدة 6 أشهر، وإعادة النظر في هذا القرار بعد نهاية المدة، في ضوء الظروف التي تمُر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

ومن جانبه أكد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي 2021-2022، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

ووجه وزير التعليم العالي، بتكثيف جهود الجامعات في تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة السيد رئيس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالجامعات، وتفويض السادة رؤساء الجامعات باتخاذ كافة الإجراءات الإلزامية لضمان سرعة التطعيم لكافة منسوبي الجامعات، وربط تواجد الطلاب بالحرم الجامعى بحصولهم على التطعيم، ضمانًا لتحقيق عام دراسي آمن صحيًا لكافة عناصر المنظومة التعليمية، موجهًا برفع حالة الاستعداد بكافة المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مُستجدات تخُص فيروس كورونا، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.