"الداخلية" تنظم دورات تدريبية لعناصر الشرطة السودانية لتأهيل الكوادر الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استضافت وزارة الداخلية عدد من الدورات التدريبية لعدد (103) متدرب من عناصر الشرطة السودانية، وقد انعقدت الدورات التدريبية بالمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة التابع لقطاع التدريب في الفترة من 21/8 إلى 16/9/2021 بمشاركة "الإدارة العامة للتدريب بقطاع التدريب والمعهد القومي للحراسات والتأمين بقطاع الحراسات والتأمين".

وتضمنت الدورات 3 مجالات هامة في مجالات العمل الأمني حيث روعي خلالها الاحتياج التدريبي للجانب السوداني، فرقة "التخطيط وإدارة مسرح العمليات للقتال في المناطق المفتوحة"، وفرقة "أعمال البحث الجنائي"، وفرقة "حماية الشخصيات الهامة".

واشتمل البرنامج التدريبي للدورات مختلف الموضوعات النظرية والتدريبات الميدانية والسيناريوهات العملية المرتبطة بالمجالات التدريبية الثلاثة، كما اشتمل عدد من الأنشطة الترفيهية والزيارات الخارجية للمعالم السياحية.

واختتمت فعاليات الفرق بحفل ختام حضره اللواء مساعد الوزير – رئيس قطاع التدريب ورئيس المجلس الأعلى للتدريب، والسادة مديري الإدارات العامة المشاركة في العملية التدريبية وممثلي قطاعات "الأمن الوطني والتفتيش والأمن العام" بمقر المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة، حيث بدأت فعاليات الحفل بالترحيب بالحضور ثم عرض مادة فيلمية عن المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة، أعقبه عرض فيلم تسجيلي يوثق كافة أنشطة الدورات الثلاث التدريبية والترفيهية.

وفى كلمة ألقاها أحد المتدربين بالنيابة عن الجانب السوداني أعرب خلالها عن خالص شكره وتقديره لمصر قيادة وشعباً على إتاحة مثل هذه الفرصة التدريبية له وزملائه، مشيراً إلى أنها جاءت لتسد احتياج تدريبي حقيقي لدى عناصر الشرطة من الجانب السوداني في مختلف المجالات، كما توجه بخالص الشكر والعرفان والامتنان إلى وزارة الداخلية المصرية ممثلة في وزير الداخلية – على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال والاحترافية في التدريب، إلى جانب البرنامج السياحي والترفيهي الذى أتاح للمتدربين الفرصة لزيارة معالم مصر السياحية ومشاهدة حضارة مصر العظيمة، مؤكداً أن ما تم اكتسابه من مهارات ومعارف أمنية يمثل إضافة ثرية إلى خبرات المتدربين وهو ما سينعكس إيجابياً بكل تأكيد على آداء المتدربين في مجالات عملهم الأمنية.

كما أعقب ذلك تكريم السيد اللواء مساعد الوزير -رئيس قطاع التدريب- لأوائل الفرق التدريبية، ثم جاءت كلمته التي أشاد خلالها بهذه التجربة المتميزة على صعيد التعاون التدريبي الأمني مع الدول الشقيقة والتي تعكس وتؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، وتوجيه التهنئة للمتدربين من الجانب السوداني على إتمام الفرق التدريبية بنجاح.

يأت هذا في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر لأشقائها الأفارقة في المجال الأمني انطلاقا من إيمانها بأهمية إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة دول القارة.