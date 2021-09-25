الداخلية: تنفيذ 445 ألف حكم قضائي ورفع 323 سيارة متروكة ومتهالكة بالشوارع في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من تنفيذ 445658 حكم قضائي، بإجمالي (35448) متهم على مدار أسبوع.

كما أثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية، عن تحرير 233190 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (36160 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و5146 موقف عشوائي، وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع 323 سيارة – 22 دراجة نارية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.