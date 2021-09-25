الأمن العام: ضبط 1602 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 99 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1447 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1602 متهم، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 1447 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1602 متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (1128٫895 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (202٫653 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (41٫330 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس، وزنت ( 18٫74 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (16٫38 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت ( 1٫803 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت ( 1٫40 كيلو جرام)، و47,948 قرص مخدر، وعدد 32٫877 قرص مؤثر.

وإبادة مساحة 7 فدان منزرعة بنبات القنب المخدر "البانجو"، وضبط 1 قضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة (50) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (99٫000٫000– تسعة وتسعون مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.