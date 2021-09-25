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الداخلية X أسبوع.. غلق 4749 محلًا مخالفًا و66 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس .

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 6828 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1390 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 7820 أرجيلة، وغلق 4749 محل مخالف لمواعيد الغلق.

وضبط 66143 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 65895 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 248 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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