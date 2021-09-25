شكرا لقرائتكم خبر عن تربية رياضية الأزهر تعلن الطلاب الجدد بموعد الكشف الطبى برسالة عبر واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدء إجراءات الكشف الطبي على الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بكليات التربية الرياضية " بنين وبنات".

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الطلاب والطالبات الذين سجلوا بياناتهم لاختبارات القدرات سوف تصلهم رسالة خاصة عبر تطبيق الواتساب "جروب الكلية " بموعد الكشف الطبي على كل طالب وطالبة، مضيفا أن الطالب الذي تصله رساله لتوقيع الكشف الطبي، عليه التوجه إلى الإدارة الطبية بالجامعة بمدينة نصر.

وبالنسبة للطالبات عليهن التوجه بعد استلام الرسالة عبر جروب الواتساب إلى الإدارة الطبية لفرع البنات بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

من ناحية أخرىـ ينتهي موعد اختبار القدرات بالكليات التابعة لجامعة الأزهر الثلاثاء القادم الموافق 28 سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الذين تقدموا لإختبار القدرات سرعة التوجه إلى الكليات التي قاموا بالتسجيل بها للانتهاء من الإجراءات قبل يوم الثلاثاء القادم.