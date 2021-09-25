شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لعقار الهرم المائل والمبانى المتضررة.. فيديو لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من المعاناة يعيشها الأهالى بشارع النوبى المتفرع من شارع سليم المتفرع من شارع فيصل بحى الهرم، بسبب العقار المائل الذى يبلغ قوامه 14 طابقا، مما يسبب حالة من الذعر لدى الأهالى سكان العقارات المجاورة .

المالك قام بارتفاع البرج ليصل لـ14 طابقا بسرعة كبيرة وهو الأمر الذى أدى لكارثة فى النهاية، حيث تعرض العقار للميل وتسبب ذلك فى تصدع 3 عقارات مجاورة وكسر مواسير الصرف الصحى والمياه بعد هبوط التربة أسفل العمارة.

محافظة الجيزة تحركت سريعا بعد شكاوى واستغاثات من الأهالى، حيث تم إخلاء العقار بعد شكاوى الجيران، وتم تشميع المحال الموجودة أسفل العقار، وإخلاؤه من السكان دون المنقولات.

العقار المائل بالشارع ليس العقار المخالف الوحيد بالشارع، ولكن ظهور الميل أدى لتحرك المحافظة السريع حفاظا على الأرواح، وتم تعيين حراسة من قسم الهرم لمنع دخول أى ساكن لحين معاينة لجنة من كلية الهندسة لفحص العقار.

وأكدت محافظة الجيزة أن العقار حاصل على رخصة أرضى وميزان و4 أدوار فقط ولكن المالك رفع الارتفاع لـ 14 طابقا بينها روف، فى عام 2013 وقت الثورة، وعقب الإبلاغ حضر تيسير عبد الفتاح رئيس حى الخرم، يرافقه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتى أوصت بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات، لحين معاينة العقار من اللجنة الهندسية الجارى تشكيلها، كما تم فرض كردون أمنى بمحيط العقار بعد تشميعه.