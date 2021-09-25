شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بصربيا تنظم زيارة لوفد من محافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت سفارة مصر لدى صربيا زيارة للوفد السكندري المشترك، برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث شملت الاجتماعات شقين أساسيين، الأول على المستوى الإقليمي لتعزيز التعاون مع كل من مدينة "نوفي ساد ومقاطعة "فويفودينا" المتمتعة بالحكم الذاتي، والثاني على مستوى العاصمة في بلجراد للقاء الجهات النظيرة في مجال الاقتصاد والثقافة.

وصرح سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي"، أن زيارة وفد محافظة الإسكندرية حققت هدفيها الرئيسين في مجالي الثقافة والاقتصاد؛ من خلال إقامة توأمة مع نوفي ساد عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2022 من جانب، وفتح أسواق صربيا بشكل عام وفويفودينا بشكل خاص أمام السلع والخدمات التي تتميز بها الإسكندرية. فعلى الصعيد الثقافي، أشار "الجويلي” إلى أن بلدية نوفى ساد وجهت الدعوة للمشاركة في الفعاليات الثقافية المقرر عقدها العام القادم، فيما أبرز الوفد السكندرى الإسهام الثقافي للمحافظة، على رأسها مكتبة الإسكندرية، التي تعكس دور مصر في الحوار بين الحضارات والتفاهم بين الثقافات، وهو ما كان مثار تقدير خاص خلال لقائي الوفد مع مفتي بلجراد بمقر جامع "البيرقلي” الأقدم في صربيا وأسقف كنيسة "القديس سافا" الأكبر في منطقة البلقان.

أما على الصعيد الاقتصادي، نوه سفير مصر لدى صربيا إلى أن الزيارة شهدت سلسلة من اللقاءات المتنوعة لمخاطبة ثلاثة دوائر أساسية، أولها الحكومية من خلال لقاء رئيس الحكومة الإقليمية لفويفودينا "إيجور ميروفيتش" والوزيرين الإقليميين للصحة والاقتصاد والسياحة، وكاتب الدولة بوزارة الاقتصاد، وثانيها قطاع الأعمال من خلال ثلاث موائد مستديرة مع غرفة التجارة والصناعة وجمعية رجاء الأعمال "بريفريدنيك" في كل من بلجراد ونوفي ساد، أعقبتها اجتماعات بين الشركات وعشاء عمل بدار سكن السفارة حضره الرئيس المشارك الجديد لمجلس الأعمال المصرى الصربي، وثالثها الميدانية من خلال افتتاح قسم الإسكندرية بجناح غرفة التجارة والصناعة الصربية بمعرض نوفي ساد الدولي للزراعة؛ الأكبر في جنوب وشرق أوروبا.

وأضاف سفير مصر في بلجراد أن الاجتماعات امتدت لتشمل الدوائر المؤثرة في المجتمع المدني والإعلام، حيث تضمنت جمعية الصداقة المصرية الصربية بمقر السفارة ، وزيارة واجتماع مع مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر برئاسة "دوبرافكا فيليبوفسكي“، لافتاً إلى أن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الصربي) "إيفيتسا داتشيتش" حرص خلال الزيارة على استقبال الوفد بشكل استثنائى بما يعكس تقديره لأهمية العلاقات مع مصر.