شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد الأوراق المطلوبة للراغبين فى الحصول على بكالوريوس تعليم صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالاشارة إلى كتاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، والتي تعلن فيه قبول دفعة جديدة من مدرسي العملي الحاصلين على معهد فني صناعي و دراسات تكميلية، ويمارسون عملهم كمدرس عملي أكثر من 3 سنوات وعلى رأس العمل بالوزارة حاليا من يرغب في التقدم للحصول على بكالوريوس تعليم صناعي، عليه التقدم بأوراقه للكلية خلال أسبوعين.

وتابعت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها: أن الدراسة سوف تبدأ يوم 15 أكتوبر 2021 ، كما أن الاوراق المطلوبة عبارة عن أصل شهادة المعهد أو الدراسات وبيان حالة وظيفية وخطاب يفيد بأن المتقدم على رأس العمل وأصل شهادة الخدمة العسكرية وأصل شهادة الميلاد و6 صور شخصية.

وأشارت إلى أن التخصصات هى: تكنولوجيا السيارات والجرارات وتكنولوجيا التبريد والتكييف وتكنولوجيا الانتاج وتكنولوجيا الالكترونيات وتكنولوجيا الكهرباء.