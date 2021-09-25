شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يقرر مضاعفة الدعم النقدى لمستحقى الزكاة بأكتوبر بمناسبة بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، مضاعفة الدعم النقدي لمستحقي الزكاة لشهر اكتوبر وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

ويأتي القرار في إطار الحرص على مساندة الأسر لتدبير احتياجات أبنائهم للدراسة، حيث ستحصل الأسرة خلال شهر أكتوبر على ضعف المعونة الشهرية التي يتم صرفها لهم من بيت الزكاة والصدقات المصري.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج المعونة الشهرية النقدية المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري حوالي 96 ألف أسرة من كافة المحافظات تصرف هذه المعونات بشكل شهري منتظم.

ويقدم بيت الزكاة والصدقات، المساعدات النقدية المباشرة للأسر أو الأفراد الذين يفتقرون إلى الإيفاء بمتطلبات الحياة المعيشية، وتندرج هذه المساعدات تحت مصرف الفقراء والمساكين والأسر المتعففة، وقد أسس بيت الزكاة والصدقات المصري على هذه الشريحة من المجتمع لإيمانه بحاجتها الماسة إلى مد يد العون والمساعدة وذلك تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وتصرف هذه المعونات بشكل شهري من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري للأسر والأفراد التي تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة لذلك.