أخبار مصر.. انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية دور ثان وتسجيل الرغبات إلكترونيا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





تنطلق اليوم السبت المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية من خلال موقع التنسيق الالكترونى علي شبكة الإنترنت: "http://Tansik.Egypt.gov.eg" ، على أن تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية دور ثانى وتسجيل الرغبات إلكترونيا





البترول: 3.6 مليار قدم مكعب غاز متوسط إنتاج شركة جنوب الوادى يوميا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف خاصة بمنطقة البحر الأحمر، في ظل تحسن مستويات أسعار البترول العالمية ودخول شركات بترول كبرى للعمل في مصر لأول مرة، والتي ستشاركها شركات أخرى كبيرة في مناطق الامتياز، بالإضافة إلى استعداد الشركات العالمية سواء الجديدة أو العاملة بالفعل في مصر لضخ استثمارات كبيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات الإنتاج، مشيراً إلى أن العام المالى الماضى قد شهد بالفعل تحقيق عدة اكتشافات بترولية جديدة رغم التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، وجارى العمل على تنمية هذه الاكتشافات لسرعة وضعها على خريطة الانتاج.





التعليم: اهتمام كبير بمهارات الاستماع بمنهج اللغة العربية لـ4 ابتدائى.. صور

قالت الدكتورة نوال شلبى مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: نالت مهارة الاستماع حظًا وافرًا من الاهتمام في منهج اللغة العربية للصف الرابع، حيث يبدأ كل موضوع بنص استماع، (موجود بنهاية الكتاب) وفي دليل المعلم ويتناول المعلم نص الاستماع في الخطوات التالية:





ضوابط نجاح تلاميذ الصف "الرابع الابتدائى" فى التقييم بداية من العام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات تقدير نجاح الطالب وانتقاله للصف للأعلى في العام الدراسي الواحد، بالصف الرابع الابتدائى، ونرصد فى التقرير التالى ضوابط النجاح واحتساب الدرجات.





البابا تواضروس يدشن كاتدرائية دير القديس مارجرجس بالخطاطبة

بدأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، تدشين كاتدرائية دير القديس مارجرجس، بالخطاطبة صباح اليوم السبت، وشارك فى صلوات التدشين عدد من أحبار الكنيسة.





التعليم: الخبرة السابقة ليست شرطا للعمل بالتطوع لسد العجز فى المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة للتطوع لسد العجز سيكون مجاني ويعمل معاون للمعلم بشرط مؤهل عال تربوى ولا يشترط خبرة سابقة فى التدريس.





غلق شارع 79 بالمعادى لمدة شهر ونصف بدءًا من اليوم

تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالصرف الصحى بشارع 79 بمنطقة المعادى بالقاهرة، اليوم السبت، تستغرق الأعمال 45 يوما، قررت إدارة مرور القاهرة ما يلى:





713 منفذا يوفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين

واصلت منافذ وشوادر "كلنا واحد"، اليوم السبت، استقبال المواطنين للحصول على مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، حيث اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشر من المبادرة لمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى "2021/ 2022".





تفجير انتحارى يستهدف قوات الأمن الصومالية بالقرب من القصر الرئاسى بمقديشو

فجر انتحارى نفسه صباح اليوم السبت، عند تقاطع نقطة تفتيش بمديرية حى حمر ججب بالقرب من القصر الرئاسى بالعاصمة الصومالية مقديشو.





سحب 3 آلاف رخصة مركبة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

رفعت الجهات المعنية 47 سيارة متروكة في الشوارع، وضبط 3354 سيارة لعدم تركيبها الملصق الإلكتروني، وذلك خلال حملات مرورية مكبرة على مدار الـ24 ساعة الماضية.





معلومات الوزراء: مصر تنطلق نحو «الثورة الصناعية الرابعة»

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، نشرة خاصة عن «الثورة الصناعية الرابعة»، وجهود الدولة المصرية للانطلاق في هذا المجال، وأبرز التجارب الدولية التي يُمكن الاستفادة منها لتحقيق تلك «الانطلاقة».





عليها صورة محمد صلاح.. الداخلية توزع حقائب مدرسية على الأيتام.. صور

تحت رعاية الرئيس السيسي، وبمناسبة قرب حلول العام الدراسى الجديد، نظمت الداخلية قافلة استهدفت حى المحروسة بمنطقة السلام بالقاهرة، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "حقائب مدرسية" بالمجان على المواطنين، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنبى.. كهربا وأفشة وميكيسونى وشريف فى الهجوم

يدخل فريق الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إنبى باستاد الإسكندرية، فى ختام منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود لدور الثمانية للبطولة التي يحمل لقبها ويرغب في مواصلة مشواره للحفاظ على لقبه وبحثاً عن مصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة بطولة السوبر في المباراة الأخيرة أمام الطلائع بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل السلبى.