تحديث بروتوكولات علاج كورونا.. 5 إجراءات من الصحة لمواجهة الموجة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الصحة والسكان استعدادات مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعداداً للموجة الرابعة.

وجاءت الاستعدادات، بحسب بيان لمجلس الوزراء، اليوم السبت، على النحو التالي:

1- تجهيز كافة الخدمات اللوجستية بالمستشفيات.

2- رفع حالة الاستعداد القصوى تحسبا لأي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروس.

3- زيادة مراكز تلقي اللقاحات في مختلف المحافظات.

4- تزويد مقاعد الخط الساخن للوزارة "105" لاستقبال كافة استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا، وخطط للتوعية بالفيروس والإجراءات الاحترازية والأعراض وتوجيه المواطنين إلى المستشفيات.

5- يتم العمل على تحديث البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا ليتماشى مع مستجدات الفيروس.