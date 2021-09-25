بدأت الآن.. الحكومة تتيح إضافة الأبناء على بطاقات التموين لهذه الفئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر ومكاتب التموين تلقي طلبات إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية وذلك وفق محددات الدعم التي أعهنا وزير التموين خلال شهر يونيو الماضي، بحيث لا يزيد الراتب الشهري للأسرة على 2400 جنيه إذا كان رب الأسرة موظفا بجهة حكومية أو بالقطاع الخاص، ولا يزيد المعاش على 1500 جنيه إذا كان رب الأسرة صاحب معاش.اضغط هنا

ووفقا لمصادر بوزارة التموين فى تصريحات سابقة لمصراوي، فإن إضافة الأبناء للأسر الأولي بالرعاية والتى ينطبق عليهم محددات الدخل فقط بحد أقصي 4 أفراد ولايقل سن الذي يتم إضافته أقل من عامين.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت منذ فترة، قرارا للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم قواعد استخراج بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية.

وتضمن القرار بأن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه للفئات المستحقة للدعم بأن تستخرج بطاقة تموين تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وهم المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين‪.​