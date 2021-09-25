الداخلية: ضبط 206 سلاح ناري و276 قضية مخدرات وتنفيذ 86316 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال ساعة من ضبط 206 قطعة سلاح ناري، و276 قضية مخدرات وتنفيذ 86316 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 169 متهمًا، وتنفيذ 86316 حكم قضائي متنوع، وضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 8 متهمين، ارتكبوا 22 حادث متنوع.

كما تم ضبط 276 قضية مخدرات بإجمالي 279 متهمًا، وضبط 37 متهمًا هاربا، وضبط 29 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 329 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23541 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 متهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .