واقعة "اسجد للكلب".. دفاع الممرض يطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، للمرافعات في محاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض، والمعروفة إعلاميًا بـ"اسجد للكلب".

وطالب المحاميان معتز طارق وسيد عبداللطيف، دفاع الممرض المجني عليه عادل سالم بتوقع أقصى العقوبة على المتهمين الثلاثة، والتضامن مع النيابة العامة في القضية.

ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لإصدار القرار.

كان النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة.

كما نشروا طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.