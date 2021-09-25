بعد ضبط طيور برية مهددة بالانقراض.. النيابة تأمر بتسليمها لحديقة الحيوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجرت النيابة العامة بالشيخ زايد، تحقيقات موسعة في ضبط حيوانات وطيور برية مهددة بالانقراض داخل مزرعتين بالشيخ زايد.

وقررت النيابة تسليم الحيوانات والطيور المضبوطة إلى حديقة الحيوان بالجيزة بعد فحص الأطباء البيطرين لها، كما اجرت تحقيقا مع 2 عاملين القي القبض عليهم داخل المزرعتين وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول مالكيها.

كانت شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة بحملة أمنية مكبرة في نطاق مديرية أمن الجيزة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال حماية البيئة والإتجار في الطيور والحيوانات النادرة والمعرضة للانقراض، وأسفرت عن ضبط 45 قضية.

ونجحت في ضبط 2 مأوى عشوائي غير مرخص لتربية الحيوانات والطيور البرية المهددة بالانقراض والإتجار فيها داخل مزرعتين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، كما تم ضبط شخصين يعملان بالمزرعتين المشار إليها، وبلغ إجمالي المضبوطات 55 ببغاء، 16 قرد، و23 سلحفاة، جميعها مجهولة المصدر ومهربة ومهددة بالانقراض ومحظور الإمساك أو الإتجار بها وغير محصنة بيطريا، و4 محنطات حيوانية، وتم إيداع الحيوانات بإحدى الجهات المختصة لرعايتها.