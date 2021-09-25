الداخلية: سقوط عنصر إجرامي بـ 70 طربة حشيش في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن مطروح تابعت نشاط ( أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى براني بمطروح) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (70 طربة من مخدر الحشيش "وزنت 17,5 كيلو جرام"- مبلغ مالي– هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.