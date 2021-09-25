الداخلية تشارك الأطفال الفرحة في استقبال العام الدراسي الجديد.. وتهديهم حقائب مدرسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بتجهيز (حقيبة مدرسية) لإهدائها للأطفال بدور (الأيتام – الأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة)، يأتي ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات .

وقد قامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من (الحقائب المدرسية) على عدد من تلك الدور الكائنة بمحافظة القاهرة .

وتم مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة في المبادرة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي للوزارة والتواصل مع المواطنين من خلال المبادرات الإنسانية ومشاركتهم الاحتفالات بكافة المناسبات .