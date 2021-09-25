شرطة التموين: ضبط 1231 قضية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1231 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الغربية) وبحوزته (6,8 طن أرز أبيض) معبأ داخل شكائر مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .

ضبط (المدير المسئول عن قسم الإنتاج بمصنع لإنتاج الغازات البترولية وآخرين) بمحافظة الغربية ، وبحوزتهم (أسطوانات كبيرة الحجم معبأة وموجودة بالمصنع بها نقص في أوزان الأسطوانات بمقدار 981 جرام في الأسطوانة الواحدة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، وتجميعهم 198,482 طن مواد بترولية "غاز صب" قاموا بتجميعها للإتجار في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 1,032,200 جنيهاً).

ضبط (مالك سيارة حال سيرها بمحافظة الغربية) وبحوزته (9,7 طن دقيق بلدي) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم) قام المذكور بتجميعه للإتجار به في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. قدرت قيمته بــ 60140 جنيهاً .

ضبط (18,25 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر مدون عليها علامة تجارية وهمية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية .

ضبط ( 5,28 طن "أسماك") مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (2,43 طن "جمبري – لحوم مستوردة - دواجن") مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية) بمحافظة القاهرة .

ضبط (9 طن منظفات صناعية) معبأة داخل تنكات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية .

ضبط (4 طن منظفات صناعية ) معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للكيماويات والمنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (6,35 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية بدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (شركة لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الجيزة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .