الارشيف / أخبار مصر

‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎‏‎‏‎‏‎‏‎

‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم السبت وجاءت كالتالى:-

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.

‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيهات.

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 4 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‎- الجوافة 15 جنيها.

‎- بلح بارحى 30 جنيها.

‎‏‎‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.

‎‏‎- عنب بناتى 13 جنيها.

‎‏‎- الباميا الخضراء 16 جنيها.

‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا