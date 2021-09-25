شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم السبت وجاءت كالتالى:- ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات. ‎‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه. ‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه. ‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات. ‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيهات. ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 4 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات. ‎- الجوافة 15 جنيها. ‎- بلح بارحى 30 جنيها. ‎‏‎‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها. ‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه ‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها. ‎‏‎- عنب بناتى 13 جنيها. ‎‏‎- الباميا الخضراء 16 جنيها. ‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.