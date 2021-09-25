شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات الشعبة العلمية والان مع تفاصيل الخبر
طب المنصورة 386
طب الزقازيق 382
طب الإسكندرية 382
طب طنطا 381
طب كفر الشيخ 381
طب القاهرة 380
طب بور سعيد 379
طب عين شمس 378
طب أسنان المنصورة 378
طب فاقوس 378
طب المنوفية بشبين الكوم 378
هندسة بترول و تعدين السويس 378
طب بنها 377
طب أسنان المنوفية 376
طب جنوب الوادي 376
طب حلوان 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 375
طب سوهاج 375
طب الفيوم 374
طب أسنان طنطا 374
طب السويس 374
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسيوط 373
طب أسنان كفر الشيخ 373
طب بني سويف 373
طب المنيا 373
طب أسوان 372
طب الوادي الجديد 372
طب أسنان القاهرة 372
طب أسنان عين شمس 372
طب أسنان جنوب الوادي 371
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371
طب أسنان الفيوم 371
طب أسنان السويس 371
طب أسنان أسيوط 370
طب أسنان بني سويف 370
طب أسنان المنيا 370
علاج طبيعي كفر الشيخ 368
علاج طبيعي بنها 367
صيدلة المنصورة 367
صيدلة جنوب الوادي 367
صيدلة سوهاج 367
صيدلة دمنهور 366
صيدلة طنطا 366
علاج طبيعي السويس 366
صيدلة الزقازيق 366
علاج طبيعي القاهرة 366
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 365
علاج طبيعي بني سويف 365
صيدلة المنوفية 365
صيدلة بور سعيد 364
علاج طبيعي جنوب الوادي 364
صيدلة الإسكندرية 364
صيدلة القاهرة 364
صيدلة أسيوط 364
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364
صيدلة عين شمس 363.5
صيدلة الفيوم 363
صيدلة مدينة السادات 363
صيدلة بني سويف 363
صيدلة حلوان 363
صيدلة المنيا 363
طب بيطري المنصورة 359
طب بيطري الزقازيق 358
طب بيطري سوهاج 358
طب بيطري كفر الشيخ 358
طب بيطري جنوب الوادي 357
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 357
طب بيطري المنيا 357
طب بيطري المنوفية 357
طب بيطري الإسكندرية 357
طب بيطري دمنهور 357
هندسة القاهرة 356
طب بيطري القاهرة 356
طب بيطري أسيوط 356
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 356
حاسبات ومعلومات قنا علوم 356
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 356
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 356
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 356
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 355.5
طب بيطري بنها 355
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 355
هندسة المنصورة 355
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 354
طب بيطري أسوان 354
هندسة دمياط 354
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354
طب بيطري بني سويف 353
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353
طب بيطري مدينة السادات 353
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 353
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 353
طب بيطري العريش 352
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352
طب بيطري مطروح 352
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 351
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 351
طب بيطري الوادي الجديد 351
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 351
ألسن كفر الشيخ 351
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 350
حاسبات و معلومات العريش علوم 350
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 350
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 350
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350
حاسبات ومعلومات السويس علوم 349
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 349
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349
هندسة عين شمس 349
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 348
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 348
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 347
هندسة الإسكندرية 347
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346
هندسة طنطا 344
علوم سوهاج 344
علوم دمنهور 343
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 343
هندسة كفر الشيخ 342
علوم كفر الشيخ 342
هندسة الزقازيق 341
سياسة واقتصاد السويس 341
علوم جنوب الوادي 341
علوم القاهرة 340
علوم الإسكندرية 340
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340
علوم الزقازيق 340
معهد فني صحى طنطا 340
هندسة المنوفية بشبين الكوم 340
ألسن عين شمس 339
سياسة واقتصاد بني سويف 339
تمريض المنصورة 339
علوم المنصورة 339
هندسة بور سعيد 338
علوم أسيوط 338
تمريض طنطا 338
ألسن الفيوم 338
معهد فني صحى المنصوره 338
معهد فني صحى الزقازيق 337
ألسن بني سويف 337
علوم طنطا 337
ألسن الأقصر 337
هندسة حلوان 336
علوم عين شمس 336
علوم بنها 336
علوم المنيا 336
ألسن أسوان 336
تمريض بور سعيد 336
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 335
ألسن المنيا 335
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335
هندسة بنها 335
علوم المنوفية بشبين الكوم 335
علوم الفيوم 334
هندسة السويس 334
علوم بني سويف 334
علوم أسوان 334
ألسن سوهاج 334
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 334
علوم دمياط 334
علوم بور سعيد 334
علوم حلوان 333
علوم السويس 333
هندسة بنها بشبرا 333
هندسة سوهاج 332
علوم الوادي الجديد 332
علوم العريش 332
علوم بنات عين شمس 332
علوم الارض بني سويف 331
فنون تطبيقية بنها 331
فنى صحي جنوب الوادي 331
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 331
هندسة حلوان بالمطرية 331
معهد فني صحى الاسكندريه 331
تمريض دمياط 330
آثار الزقازيق بصان الحجر 329
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 329
هندسة الفيوم 329
هندسة بني سويف 329
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 328
هندسة جنوب الوادي 328
هندسة أسوان 328
هندسة المنيا 328
هندسة أسيوط 327.5
معهد فني صحى بنها 327
معهد فني صحى سوهاج 327
هندسة الطاقة أسوان 327
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 326
الاعاقة والتأهيل بني سويف 326
فنون تطبيقية حلوان 325
معهد فني صحى بنى سويف 325
علوم البترول والتعدين مطروح 324
آثار دمياط 324
تمريض الزقازيق 324
تمريض دمنهور 324
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 324
تربية المنصورة 323
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 323
تمريض المنوفية بشبين الكوم 323
تخطيط عمراني القاهرة 323
معهد فني صحى بور سعيد 322
معهد فني صحى اسماعيليه 321
آثار أسوان 321
آثار عين شمس 321
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 321
تربية الزقازيق 321
فنون تطبيقية دمياط 320
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 320
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 320
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 320
آثار القاهرة 319
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 319
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 318
آثار الأقصر 318
فنون تطبيقية بني سويف 317
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 317
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 316
آثار و لغات مطروح 316
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 316
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 316
تربية طنطا 316
تجارة المنصورة 316
آثار الفيوم 315
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 315
إعلام القاهرة 315
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 315
معهد فني صحى اسيوط 315
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 314
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 314
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 314
الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 313
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 313
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 313
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 313
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 312
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 312
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 312
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 312
تربية المنوفية بشبين الكوم 311
إعلام المنوفية 311
ثروة سمكية السويس 311
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 310
حاسبات و معلومات العريش رياضة 310
تربية دمنهور 310
زراعة دمنهور 310
تجارة الزقازيق 310
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 310
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 309
آثار سوهاج 309
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 309
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 309
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 309
تمريض المنيا 309
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 309
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 309
تجارة كفر الشيخ 308
تمريض أسيوط 308
تمريض جنوب الوادي 308
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 308
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 308
زراعة المنصورة 308
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 308
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 308
معهد فني صحى رياضه المنصورة 307
آثار جنوب الوادي 307
تربية المنيا 307
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 306
تجارة سوهاج 306
معهد فني صحى رياضه طنطا 305
دار العلوم القاهرة 305
زراعة القاهرة 305
ألسن كفر الشيخ رياضة 305
تجارة دمياط 305
تجارة جنوب الوادي 304
تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 304
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 304
معهد فني صحى اسوان 303
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 303
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 303
فنون جميلة (عمارة) حلوان 303
سياسة واقتصاد السويس رياضة 303
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 303
حقوق الزقازيق 302
تربية مدينة السادات 302
تجارة طنطا 302
إعلام بني سويف 302
تمريض سوهاج 302
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 301
تجارة بني سويف 301
زراعة دمياط 301
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 301
تجارة دمنهور 301
زراعة الإسكندرية 301
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 301
تمريض بنها 300
تربية كفر الشيخ 299
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 299
تربية الإسكندرية 299
تجارة بور سعيد 299
تجارة أسيوط 299
تجارة الإسكندرية 298
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 298
معهد فني صحى امبابة 298
تجارة العريش 298
تربية بنها 297
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 297
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297
تربية بور سعيد 296
تجارة القاهرة 296
معهد فني صحى رياضه بنها 296
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 296
زراعة عين شمس 296
تجارة بنها 296
تجارة المنوفية بشبين الكوم 296
تجارة أسوان 296
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 296
تربية طفولة مبكرة المنصورة 295
فنون جميلة (فنون) حلوان 295
تربية جنوب الوادي 295
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 295
إعلام جنوب الوادي 294
تجارة السويس 294
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 294
تجارة عين شمس 294
ألسن عين شمس رياضة 294
تجارة و إدارة أعمال حلوان 294
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 293
تربية عين شمس 293
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 293
فنون جميلة (فنون) أسيوط 293
علوم الإسكندرية رياضة 293
تربية رياضية بنين دمياط 293
زراعة طنطا 293
فنون جميلة (فنون) المنصورة 292.5
تجارة مدينة السادات 292
ألسن الفيوم رياضة 292
ألسن أسوان رياضة 291
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 291
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 291
علوم القاهرة رياضة 291
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 291
تربية سوهاج 290
ألسن بني سويف رياضة 290
زراعة الزقازيق 290
تجارة انتساب موجه المنصورة 289.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289
فنون جميلة (فنون) المنيا 289
فنون جميلة (فنون) الأقصر 288
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 288
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 288
ألسن الأقصر رياضة 288
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 288
علوم دمنهور رياضة 288
فنون جميلة (عمارة) المنيا 287
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 287
ألسن المنيا رياضة 287
زراعة كفر الشيخ 287
علوم عين شمس رياضة 286
علوم المنصورة رياضة 286
تربية أسيوط 286
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 285
تربية الفيوم 285
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 285
زراعة المنوفية بشبين الكوم 285
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 285
تجارة انتساب موجه دمياط 285
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 285
تمريض كفر الشيخ 285
تمريض القاهرة 284
علوم الزقازيق رياضة 284
ألسن سوهاج رياضة 284
حقوق المنيا 284
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 284
زراعة جنوب الوادي 283
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 283
علوم طنطا رياضة 283
زراعة سوهاج 283
علوم الارض بني سويف رياضة 283
زراعة بنها بمشتهر 283
تربية طفولة مبكرة المنوفية 282
علوم كفر الشيخ رياضة 282
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 282
تجارة انتساب موجه الزقازيق 282
تمريض أسوان 282
زراعة و موارد طبيعية أسوان 282
تمريض مطروح 282
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 282
علوم بنها رياضة 282
حقوق سوهاج 282
تربية العريش 282
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 281
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 281
علوم حلوان رياضة 281
تربية بني سويف 281
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 280
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 280
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 280
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 280
زراعة الفيوم 280
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 280
تربية طفولة مبكرة أسيوط 279
العلوم الزراعية البيئية العريش 279
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 279
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 278
علوم السويس رياضة 278
زراعة المنيا 278
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 278
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم 278
زراعة بني سويف 278
علوم دمياط رياضة 278
تربية جنوب الوادي بالغردقة 278
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 278
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 277
علوم الفيوم رياضة 277
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 277
علوم بور سعيد رياضة 277
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 277
زراعة الوادي الجديد 277
إعلام القاهرة رياضة 277
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 276
زراعة مطروح بفوكه 276
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 276
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 276
تربية حلوان 276
زراعة أسيوط 276
تربية (طفولة) طنطا 276
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 275
علوم بني سويف رياضة 275
علوم أسوان رياضة 275
علوم جنوب الوادي رياضة 275
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 275
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 274.5
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 274
تربية نوعية الزقازيق 274
زراعة الإسكندرية رياضة 274
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 274
زراعة القاهرة رياضة 273
آداب المنصورة 273
تربية الزقازيق رياضة 273
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 273
علوم أسيوط رياضة 272
علوم بنات عين شمس رياضة 272
تربية (طفولة) كفر الشيخ 272
تمريض الإسكندرية 272
تجارة انتساب موجه أسوان 271
علوم المنيا رياضة 271
تربية طنطا رياضة 271
علوم العريش رياضة 271
تربية نوعية طنطا 271
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 271
زراعة عين شمس رياضة 270
علوم سوهاج رياضة 270
آداب القاهرة 270
علوم الوادي الجديد رياضة 270
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 270
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 270
تجارة انتساب موجه دمنهور 270
تربية بنات عين شمس 269.5
دار العلوم الفيوم 269
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 269
تجارة انتساب موجه طنطا 269
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 269
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 269
إعلام المنوفية رياضة 268
تمريض عين شمس 268
تربية السويس 268
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 268
تربية طفولة مبكرة دمنهور 268
دار العلوم أسوان 268
تربية نوعية المنيا 267
تجارة انتساب موجه القاهرة 267
تمريض بني سويف 266
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 266
تربية طفولة مبكرة المنيا 266
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 266
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 266
تربية الإسكندرية رياضة 265
تربية نوعية المنصورة 265
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 265
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 265
دار العلوم المنيا 265
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 264
زراعة دمياط رياضة 264
تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 264
تجارة انتساب موجه بني سويف 263.5
تجارة انتساب موجه أسيوط 263.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 263
تجارة انتساب موجه بنها 263
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 263
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 263
تربية المنصورة رياضة 263
زراعة كفر الشيخ رياضة 263
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 263
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 263
زراعة المنصورة رياضة 262
تربية عين شمس رياضة 262
تربية بور سعيد رياضة 262
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 262
معهد فني صحى رياضه سوهاج 262
تجارة انتساب موجه بور سعيد 262
تجارة انتساب موجه سوهاج 261.5
تربية نوعية كفر الشيخ 261
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 261
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 261
آداب الزقازيق 261
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 261
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 260
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 260
تربية نوعية الإسكندرية 260
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 260
تربية طفولة مبكرة الفيوم 260
تجارة انتساب موجه السويس 260
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 260
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 259
تجارة انتساب موجه العريش 259
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 259
إعلام بني سويف رياضة 258
آداب بنها 258
العالي ترميم الآثار بأبي قير 258
تربية طفولة مبكرة القاهرة 258
تربية حلوان رياضة 258
معهد فني صحى رياضه اسيوط 258
زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 258
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 258
أقتصاد منزلى العريش 258
زراعة الزقازيق رياضة 257
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 257
تربية الفيوم رياضة 257
تربية طفولة مبكرة بني سويف 257
إعلام جنوب الوادي رياضة 257
تمريض الفيوم 257
تمريض حلوان 256
فنى صحي جنوب الوادي رياضة 256
آداب الإسكندرية 256
معهد فني صحى رياضه اسوان 256
معهد فني صحى رياضه امبابة 256
الفني لترميم الآثار بالاقصر 256
آداب العريش 256
آداب طنطا 255
آداب عين شمس 255
حقوق جنوب الوادي 255
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 255
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 255
تربية طفولة مبكرة مطروح 255