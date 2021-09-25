شكرا لقرائتكم خبر عن عليها صورة محمد صلاح.. الداخلية توزع حقائب مدرسية على الأيتام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الرئيس السيسي، وبمناسبة قرب حلول العام الدراسى الجديد، نظمت الداخلية قافلة استهدفت حى المحروسة بمنطقة السلام بالقاهرة، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "حقائب مدرسية" بالمجان على المواطنين، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وفي سياق متصل، جهزت الداخلية "حقيبة مدرسية" عليها صورة اللاعب محمد صلاح، لإهدائها للأطفال بدور "الأيتام – الأيتام ذوى الإحتياجات الخاصة"، حيث يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات .

ووزعت وزارة الداخلية عدد من "الحقائب المدرسية" على عدد من تلك الدور بمحافظة القاهرة، وتم مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة فى المبادرة.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى للوزارة والتواصل مع المواطنين من خلال المبادرات الإنسانية ومشاركتهم الاحتفالات بكافة المناسبات.



















