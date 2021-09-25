شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير انتحارى يستهدف قوات الأمن الصومالية بالقرب من القصر الرئاسى بمقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر انتحارى نفسه صباح اليوم السبت، عند تقاطع نقطة تفتيش بمديرية حى حمر ججب بالقرب من القصر الرئاسى بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأفاد الناطق باسم الشرطة الوطنية الصومالية عبد الفتاح آدم حسن، لوكالة الأنباء الصومالية، بأن الانتحارى كان يقود مركبة مفخخة.

ومساء أمس الجمعة، فجر انتحارى نفسه بالقرب من مستشفى المدينة في مقديشو، لم يسفر عن وقوع إصابات، حسب ما أفادت به قيادة الشرطة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية حينها: "فجر انتحارى نفسه، ما بين مستشفى المدينة وفيلا بيدوة ولم تقع إصابات باستثناء انتحاري".

ووصلت أجهزة الأمن الوطنية إلى مكان الحادث، لقيام تحقيق ملابسات التفجير الإرهابي.