شكرا لقرائتكم خبر عن غلق شارع 79 بالمعادى لمدة شهر ونصف بدءًا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالصرف الصحى بشارع 79 بمنطقة المعادى بالقاهرة، اليوم السبت، تستغرق الأعمال 45 يوما، قررت إدارة مرور القاهرة ما يلى:

ـ غلق كلى لشارع (79) بمنطقة المعادى فى الوصلة من شارع (250) حتى شارع (15) فيما بعد ميدان النادى فقط .. دون تنفيذ أى أعمال بشارعى (250 – القنال) مع الاستقباء على حركة المرور بميدان النادى.

ـ الاستبقاء على حركة المرور العرضى بشوارع (16-17-18-19-24) ، وتقاطعهم مع شارع (79) بمنطقة المعادى ، وميدان النادى بداية من شارع (250) حتى ميدان النادى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.