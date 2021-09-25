شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الخبرة السابقة ليست شرطا للعمل بالتطوع لسد العجز فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة للتطوع لسد العجز سيكون مجاني ويعمل معاون للمعلم بشرط مؤهل عال تربوى ولا يشترط خبرة سابقة فى التدريس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالنسبة للتدريس بالحصة تكون الأولوية للمواد الأساسية عند التقدم للعمل مقابل 20 جنيها للحصة، بشرط أن يكون المتقدم مؤهل عال تربوى وخبرة سابقة بالتدريس، ويتولي التدريس ويتم تحديد الاحتياجات عن طريق مديرية التعليم طبقا للعجز

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المقصود البدء بسد العجز للمواد الأساسية ثم الأنشطة، وذلك في ضوء الموازنات المتاحة بالمديريات لهذا البند.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021/2022، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق عام دراسي منضبط بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة، علي أنه يتم تقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير عام الإدارة التعليمية ورفعه إلى مدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بنظام الحصة من عدمه طبقًا لحصر العجز بكل مادة على مستوى المديرية، وطبقًا للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 2021/9/20.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل بالمدارس يكون بنظام التطوع (مجانًا) من حملة المؤهلات العليا التربوية، وينحصر عمل المتطوع في معاونة المعلمين طبقًا لما يتم تكليفهم به من خلال مشرف المادة.

وتابعت: "يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، على أن تكون الأولوية في العمل بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية".

وأكدت على ضرورة مراعاة عدم اشتراك المتطوع أو المستعان بهم للعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، ويتم الاستعانة بهم من بداية العام الدراسي وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.