شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اهتمام كبير بمهارات الاستماع بمنهج اللغة العربية لـ4 ابتدائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نوال شلبى مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: نالت مهارة الاستماع حظًا وافرًا من الاهتمام في منهج اللغة العربية للصف الرابع، حيث يبدأ كل موضوع بنص استماع، (موجود بنهاية الكتاب) وفي دليل المعلم ويتناول المعلم نص الاستماع في الخطوات التالية:

- يقرأ المعلم العنوان، ويطرح بعض الأسئلة حول الصور المرافقة للنص، ويتكلم عنها قليلاً، ثم يستخدم معلومات التلاميذ السابقة، ويسألهم عن توقعاتهم حول أحداث النص ويستخدم الصور في النص، واستخلاص بعض المعلومات التي سيقابلها التلاميذ منها، مع سؤال التلاميذ مباشرةً عن خبراتهم حول الموضوع، وقراءة النص بوضوح، واهتمام، وتشويق واستخدم نبراتٍ متعددةً، ثم التوقف في أثناء القراءة والتحدث عن الصور والنص والشخصيات، مع إعادة سرد النص.