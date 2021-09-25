شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال طلاب الثانوية دور ثان على معامل تنسيق جامعة القاهرة لتسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بكلية الهندسة جامعة القاهرة إقبالا كثيفا لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى، لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى ، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة التنسيق .

وسجل الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، ويتم التقدم من خلال المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، على أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

وحول أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكترونى، فأوضحت:

ـ معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

ـ الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.