شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنقذت الدولة 4756 أسرة بعزبة أبوقرن فى مصر القديمة؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل أجهزة الدولة حاليا سكان منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، وهى من الأماكن المصنفة ضمن العشوائيات المهددة للحياة، والتي تعانى أيضا من نقص شديد في الخدمات، وكانت تضم 4756 أسرة تقريبا، وفى النقاط التالية التي تم توفيرها لسكان المنطقة.



1. يتم تسليم شقة مفروشة لكل أسرة يتم نقلها من المنطقة لمدينة معا بالسلام.

2. المدينة الجديدة تضم "مركز طبي وعيادات وسيارات إسعاف".

3. تم توفير موقف أتوبيس يضم خطوط سيارات تربط المدينة بمعظم ميادين العاصمة .

4. جارى إنشاء مركز الشباب وحمام السباحة وحديقة الأطفال .

5. تضم المدينة منطقة الأسواق توفر السلع الغذائية الأساسية وتضم عدد من الورش لتوفير فرص العمل.

6. بها منافذ صرف المقررات التموينية للمواطنين .

7. داخل المشروع مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي وحضانات ومسجد .

8. بها مبنى للورش الخدمية يضم 60 ورشة تضمن توفير فرص عمل لسكان الحي الجديد .

9. يوجد مبنى متعدد الأغراض يضم مركز ثقافي و3 سنيمات ومسرح يسع 700 كرسي .

10. المدينة بها نقطتي إسعاف واطفاء، ومناطق خضراء.

11. جاري إنشاء الكنيسة ومركز الشباب ومنطقة المطاعم والمول التجاري ودار للأيتام ورعاية كبار السن ووحدة صحية .