رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أحياء المدينة استعدادا لموسم الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، بعض أحياء المدينة، حيث وجه بتكثيف أعمال النظافة والاهتمام بالزراعة وأعمال الترميمات بطبقة الأسفلت، وكذا ضبط مناسيب مطابق الصرف الصحى والغرف، خاصة بالمحاور الرئيسية بالمدينة، والتأكيد على نظافة وتطهير بالوعات المطر وخطوط الصرف الصحي بصفة دورية، استعداداً لموسم الشتاء.

واستكمل غنيم، الجولة، بالمرور على أعمال التطوير بالتجمع الأول، بصحبة المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، حيث يجري حالياً تنفيذ الأعمال الأخيرة بتطوير محاور الطرق الجارية بالتجمع الأول، وكذا أعمال الحل الآجل لمنظومة الصرف الصحي (خطوط الانحدار)، التي تم دفع العمل في تنفيذها لتعارضها مع تطوير شبكة محاور الطرق بالتجمع الأول، حيث إنها ترتبط بخط (الصرف الصحي المجمع بطول 25 كم) بطريق السويس والمسند للهيئة الهندسية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ويعمل المشروع على نقل منظومة الصرف الصحي بالتجمع الأول إلى محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تؤدى بدورها إلى حل جزء كبير من مشاكل الصرف بالمدينة.

وفي ذات السياق، أكدت المهندسة مروة حسين، أن نسبة الأعمال بالمحاور تعدت 90%، وجارٍ استكمال باقي الأعمال على أفضل صورة تليق باسم مدينة القاهرة الجديدة.