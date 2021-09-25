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الأوقاف توزع اليوم 14 طنا من لحوم الأضاحى فى 5 محافظات

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القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف اليوم السبت، 14 طنًّا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "الأقصر- أسوان- الإسكندرية- بنى سويف- الفيوم"، بواقع 4 أطنان لمحافظتى "الأقصر- أسوان" و2 طن لكل من محافظات "الإسكندرية- بنى سويف- الفيوم"، وذلك للأسبوع الثامن من بدء مرحلة التوزيع.

 

وأوضحت وزارة الأوقاف فى وقت سابق، أنه بما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالى لحوم الأضاحى الموزعة 920 طنًّا بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح".

 

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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