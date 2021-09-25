شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 14 طنا من لحوم الأضاحى فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف اليوم السبت، 14 طنًّا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "الأقصر- أسوان- الإسكندرية- بنى سويف- الفيوم"، بواقع 4 أطنان لمحافظتى "الأقصر- أسوان" و2 طن لكل من محافظات "الإسكندرية- بنى سويف- الفيوم"، وذلك للأسبوع الثامن من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف فى وقت سابق، أنه بما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالى لحوم الأضاحى الموزعة 920 طنًّا بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح".