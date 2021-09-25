شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط نجاح تلاميذ الصف "الرابع الابتدائى" فى التقييم بداية من العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات تقدير نجاح الطالب وانتقاله للصف للأعلى في العام الدراسي الواحد، بالصف الرابع الابتدائى، ونرصد فى التقرير التالى ضوابط النجاح واحتساب الدرجات.

- تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.



ـ يؤدى الطالب 3 اختبارات فى الترم الواحد.



ـ يخصص 15 درجة على اختبار الشهر الأول.



ـ 15 درجة على اختبار الشهر االثانى.



الاختبار الثالث " الفصل الدراسى" 30 درجة.



ـ تخصص 35 درجة على المهام الأدائية.



ـ 5 درجات للمواظبة.



- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.



- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن٨٠٪ من عدد الحصص في كل منها.



- يتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.



- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

