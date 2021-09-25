شكرا لقرائتكم خبر عن 17 نصيحة.. إرشادات هامة من المرور للوقاية من حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت الإدارة العامة للمرور، العديد من النصائح القائدي السيارات وناشدتهم الالتزام بالتعليمات، للوقاية من حوادث الطرق.وشملت قائمة النصائح والإرشادات التى تقلل أو تمنع التعرض لحوادص الطرق ما يلى:
- التأكد من سلامة الإطارات.
- التأكد من صلاحية فرامل اليد.
- التأكد من صلاحية العدادات والأنوار والإشارات.
- التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفى وكشافات الإضاءة.
- الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للسيارة.
- ربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة.
- ضبط المرايا.
- ضبط المقعد الخاص بالقيادة للقدرة على استخدام أجهزة التحكم بيسر وكفاءة.
- ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة.
- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.
- عدم تجاوز السرعة المقررة.
- عدم السير عكس الاتجاه.
- عدم الانشغال بغير القيادة.
- عدم الوقف المفاجئ.
- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين.
- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاه بمسافة كافية.
- الحذر أثناء السير على الطرق عدم الانشغال بغير الطريق.