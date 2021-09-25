شكرا لقرائتكم خبر عن "لماذا يلحدون؟" مسابقة لمجمع البحوث الإسلامية لمواجهة الانحرافات الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقًا من دَورِ الأزهر المعرفي والتوعوي، أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إجراء مسابقة تحت عنوان "لماذا يلحدون؟!"، وتفاصيلها كالآتى:

- المسابقة تهدف إلى مواجهة الانحرافات الفكرية التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.

- تبصير المجتمع بما ينشر ويبث من مفاهيم عقائدية هدامة.

- تشجيع الأفكار الهادفة البناءة الساعية لإصلاح المجتمع.

- فتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وطوائف المجتمع وهيئاتها.

تتراوح الجوائز النقدية للمسابقة بين 10000 ، 12000، و15000، و20000إلى 25000 جنيه.

- ترتكز المسابقة على محورين أساسيين: -

- أولهما الأعمال الكتابية التي تدور حول طرق ووسائل معالجة ظاهرة الإلحاد.

- عن طريق تقديم البحوث العلمية، أو القصص القصيرة، أو قصص الأطفال، أو القصائد الشعرية، أو المسرحيات أو السيناريوهات والحوارات أو المجلات.

- المحور الثاني للمسابقة على الأعمال التصويرية أو التسجيلية.

- كالأفلام التسجيلية الوثائقية والفيديوهات الدعوية والبرامج الحوارية والرسوم المتحركة "الموشن جرافيك".

- من يرغب المشاركة في أحد فروع المسابقة الاطلاع على الشروط والضوابط على الرابط الخاص بالمسابقة في بوابة الأزهر الإلكترونية،

https://www.azhar.eg/whyatheism/index.htm

- أو تسلم المشاركة باليد في الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية (شارع الطيران بمدينة نصر).

- آخر موعد لتلقي المشاركات 1/ 12 / 2021 م .