شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوى على مشروع أو شراء.. خد بالك من أسباب بطلان عقدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أركان العقد (التراضي – الشكل فى العقود الشكلية - المحل – السبب) أو شرط من شروط الصحة (الأهلية – سلامة الارادة) العقد الباطل هو العقد الذي لا تتوافر فيه مقومات وشروط العقد الصحيح، فلا يقوم العقد صحيحا إلا إذا استجمع أركان انعقاده من رضى ومحل وسبب والشكل فى حالة اشتراط القانون او الاتفاق شكل محدد للانعقاد.

أ- البطلان المطلق:

– فإذا تخلف أحد اركان العقد كان العقد باطل بطلان مطلق، وذلك لخطورة العيب الذي شاب العقد، أما فى حالة تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا، وذلك لأن العيب الذي شاب العقد اقل خطورة ويكون العقد قابل للإصلاح والاجازة من قبل المتعاقدين.

– العقد الباطل بطلان مطلق يعتبر غير موجود قانونا فهو والعدم سواء لتخلف ركن أو أكثر من أركان انعقاده كمثال على ذلك إذا انعدم الرضا أو تخلف المحل أو السبب أو كانا غير مشروعين أو إذا لم يتخذ العقد الشكل الذي اشترطه القانون أو الاتفاق لانعقاده والعقد الباطل بطلا نسبى يعتبر صحيحا وتترتب عليه اثارة إلا انه معيب ويمكن ان يقضى ببطلانه.

- فالبطلان المطلق يتقرر إذا انطوى ابرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة.

حالات البطلان المطلق:

1-إذا انعدم إذا انعدم الرضا، كما لو تم إبرام العقد عن طريق شخص عديم الاهلية غير مميز أو مجنون.

2-اذا كان المحل غير موجود أو مستحيل أو غير مشروع أو غير معين أو غير قابل للتعين .

3- إذا تخلف السبب او اتسم بعدم المشروعية.

4- إذا تخلف الشكل الذي تطلبه القانون كركن في العقد، كما هو الحال في اشتراط الرسمية لإبرام الرهن الرسمي وهبة العقار.

5- إذا ورد فى القانون نص خاص يقضى با البطلان المطلق.

▪حكم العقد الباطل بطلان مطلق:

يقع العقد باطلا إذا تخلف ركن من أركانه فهو لا يقوم اصلا لأنه لم ينعقد اصلا ولا وجود له شرعا، ولهذا لا يرتب اثارا في الحال والاستقبال ويجوز لأي من طرفية أو ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه، والامتناع عن تنفيذه وللمحكمة ان تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها ولا يجوز اجازته.

ب- البطلان النسبي:

- ويتقرر البطلان النسبي إذا انطوى العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة خاصة.

حالات البطلان النسبي:

1- إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الاهلية كالصبى المميز والسفية وذي الغفلة.

2- إذا شاب رضاء أحد الطرفين عيب من عيوب الارادة كالغلط والإكراه والتدليس.

3- إذا ورد فى القانون نص خاص يقضى بالبطلان النسبي لقعدة كما فى حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشترى طلب ابطال العقد.

▪️حكم العقد الباطل بطلان نسبي:

-العقد القابل للأبطال أو الباطل بطلانا نسبيا هو عقد توافر له كل أركانه ولكن تخلف فيه شرط من شروط الصحة فمثل هذا العقد ينشأ ويلزم أطرافه، ويرتب اثارة، ولكن يجوز للمتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته بسبب نقص أهليته او تعيب إرادته ان يطلب إبطاله.