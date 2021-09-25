شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أدوار مخالفة بعقار الهرم المائل.. وبعض السكان تقدموا بتصالح ولم يتم قبوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر بمحافظة الجيزة، أن العقار المائل بالهرم صادر له ترخيص بأرضى وميزان و4 أدوار ، ولكن المالك رفع 6أدوار أخرى وروف بدون ترخيص ودون الالتزام بالسلامة الإنشائية للبناء، وأنه سيتم تشكيل لجنة من كلية هندسة لمعاينة العقار وكتابة تقرير مفصل بحالته.

وأضاف المصدر، لليوم السابع، أن العقار به 44 شقة ويسكن به 7 أسر فقط، وتقدم بعضهم للتصالح على البناء المخالف ولكن لم يتم قبول أى طلب تصالح منهم.

وأخلت أجهزة المحافظة عقار مكون من 14 طابقا، كائن بشارع سليم بمنطقة فيصل بالهرم، من السكان دون المنقولات، وتم تعيين حراسة على العقار بعد تشميعه.