شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الشهادات الفنية.. تعرف على خطوات تسجيل الرغبات بموقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح موقع التنسيق الالكتروني باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية حتى يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر ، وفيما يلى الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني.



أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج

باستمارة النجاح كما يلى : ـ

س / 000000

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة0 حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه

ثانيا : الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق .www.tansik.egypt.gov.eg

2. ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله .