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الحكم في دعوى مرتضى منصور ضد سما المصري بتهمة السب والقذف اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الحكم على بتهمة سب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور في قضية جديدة.

مرتضى منصور أقر بالتصالح والتنازل عن الدعوى في جلسة 31 يوليو الماضي.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذي في قضيتي سب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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