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التعليم تحدد ضوابط التعاقد بالحصة مع خريجين لسد العجز فى المدارس

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التعاقد مع المعلمين بالحصة، لسدد العجز فى المدارس، نرصد فى التقرير التالى أبرز ضوابط التعاقد مع المعلمين بالحصة كالتالى..

 

ـ التعاقد يبدأ من الآن من خلال الإدارات التعليمية

 

ـ يتم التعاقد مع التخصصات التى بها عجز

 

ـ يتقاضى المعلم 20 جنيها على الحصة

 

ـ عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة

 

ـ الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة في التدريس

 

ـ التعاقد مع حملة المؤهلات العليا التربوية

 

ـ التعاقد يكون وفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس

 

- بحث الموقف الأمني  المرشحين للعمل بنظام الحصة

 

- يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة

 

ـ عدم اشتراك معلم الحصة في أعمال الامتحانات

 

- يصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة

 

ـ العمل لمعلم الحصة حتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة

 

- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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