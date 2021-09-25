شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الامتيازات المادية للمرتل فى الكنيسة الأرثوذكسية طبقا للائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المرتل في الكنيسة الأرثوذكسية خريج معهد ديديمومس فى القاهرة أو دير المحرق بأسيوط أو ما يسبقها من معاهد في الكرازة المرقسية والذى يجيد ألحان الكنيسة القبطية وقادر على ترديدها وتسليمها للأجيال المختلفة، ومسئول عن قيادة الشعب والشمامسة وقيادات المردات والألحان الكنسية لخورس الشمامسة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الامتيازات المادية التي يحصل عليها المرتل فى الكنيسة الأرثوذكسية.

1 – مجلس الكنيسة مسئول عن تحديد البركة الشهرية للمرتل بما لا يقل عن 1200 جنيه على أن يراعى عدد سنوات الخدمة وتضاف 10 % زيادة سنوية على شامل المرتب، وفى حالة الكنائس الصغيرة أو الأماكن النائية يمكن تحديد هذه القيمة والنسبة بالتشاور بين مجلس الكنيسة والأب الأسقف المسئول الذى من المناسب أن يقوم بتدعيم الكنائس الفقيرة في منطقته.

2 – يضاف ما يعادل مرتبهم منحة في كل من عيدى الميلاد والقيامة وعند بدء الدراسة وفى عيد شفيع الكنيسة بحد أقصى أربع منح في السنة.

3 – يجوز للمرتل الحصول على سلفة في حدود مرتب سنة على أن يتم سدادها خلال سنة بدون فوائد.

4 – تلتزم الكنيسة بالمساعدة الاجتماعية للمرتل في حالة وفاة أحد أفراد أسرته وزواج الأبناء وكذلك تلتزم الكنيسة بالرعاية الصحية للمرتل وزوجته وأولاده القصر.