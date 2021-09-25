شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: اتخذنا كافة احتياطات الأمان النووى بمحطة الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التكنولوجيا المستخدمة لمحطة الضبعة النووية تنتمي إلى تكنولوجيات مفاعلات الجيل الثالث المطور (Gen 3+)، وهي التكنولوجيا الأعلى حاليا، والتي تتميز بأعلى مستويات الأمان النووى والأحدث بالعالم.

وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المفاعل يستطيع تحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة تزن 400 طن وتسير بسرعة 150 متر علي الثانية كما يستطبع تحمل تسونامي حتي ارتفاع 14 مترا، ويتحمل الزلازل حتي عجلة زلزالية 0.3 من عجلة الجاذبية الأرضية ويستطيع تحمل الأعاصير والرياح كما يتميز تصميم المفاعل الروسى أنه مزود بماسك أو مصيدة لقلب المفاعل (core catcher) لاحتواء قلب المفاعل والمواد عالية المستوى الإشعاعي بداخله، وذلك حال حدوث حادث جسيم يؤدى الى انصهار قلب المفاعل، وبذلك لا يسمح بتسرب تلك المواد إلى البيئة المحيطة.

وقال حمزة، إنه تم اتخاذ كل احتياطيات الأمان التى من شأنها أن تبدد أية مخاوف من حدوث تسرب إشعاعي أو حادثة نووية كما حدث في تشرنوبل، كل هذا بالإضافة الى فريق متخصص بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ يتولى مسؤولية وضع خطة الاستجابة للطوارئ بمحطة الطاقة النووية.

