شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت أعمال التنسيق المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكترونى للجامعات الخاصة وذلك للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 / 2022 .

ومن المقرر أن تستمر أعمال التقديم لمدة 3 أيام، حيث تنتهى يوم الاثنين 27 سبتمبر على أن يتم إعلان النتائج فى الخامسة من مساء الثلاثاء 28 سبتمبر.

ويحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفذوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة https://www.cpnu-admission.edu.eg/ على أن يكون التقدم وفقاً للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولي وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.