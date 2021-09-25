قريبًا.. وزيرة الصحة: تطعيم الطلاب من 15 إلى 18 سنة ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إنه تم العمل تطعيم طلاب الثانوية، مشيرة إلى أنه مع مضاعفة الإنتاج خلال أسابيع من لقاحات كورونا، سيكون لدينا كميات اللقاحات اللازمة لتلقيح طلاب الثانوية من سن 15 إلى 18 عامًا، سيحصلوا على الجرعات بمجرد أن يتم فتح الخط الثاني، مؤكدة أنه مسموح حصول الطلاب في هذا السن على اللقاح.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "ابتداء من شهر 11 من الممكن مع زيادة الإنتاج أن يتم إعطاء أصحاب الأمراض الشديدة والصعبة جرعة تنشيطية، ونحن دولة قوية وأصبح عندنا تصنيع ولا يوجد تحدي نقص اللقاحات وأشكر كل الدول التي تعاونت معنا في هذا الأمر، بريطانيا والولايات المتحدة والصين واليونان وقبرص وغيرهم".

وقالت: "الصين على الرغم من أنها أول دولة بادرت وأرسلت لنا اللقاحات، أرسلت الأسبوع الماضي 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، أشكرهم على ذلك جدا".

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